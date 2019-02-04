【逃犯條例】港澳辦：「光復香港」口號衝着「一國」根本　須加強香港青年愛國教育 (15:42)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續。國務院新聞辦今日召開「媒體吹風會」回應香港問題，繼續由港澳辦發言人楊光和徐露穎主持。港澳辦表示，香港事態日益嚴峻，呼籲香港市民必須堅定站出來守護家園，向破壞分子發出怒吼，並警告背後黑手「玩火者必自焚」、「該來的懲罰必將到來」。
港澳辦又提及示威者「光復香港，時代革命」的口號，認為有關口號是衝着「一國兩制」中的「一國」根本而來，其目的一目了然、路人皆知，強調香港是中國的特別行政區，反問「想光復什麽，光復到哪去？」
港澳辦指出，香港局勢發展到今天這個嚴峻地步，擺在所有香港市民面前的急迫任務十分明確，就是一句話，「止暴制亂、恢復秩序」。
另外，港澳辦指出，如今香港青年的國民教育存在問題，稱青年時期是人生觀和價值觀形成的重要時期，在此時期，熱愛國家和祖國應該是其開學第一課，然而國民教育卻非常遺憾地缺失了。
港澳辦續指出，不少教師鼓動青年上街，而家長也沒有制止子女暴力衝突，因此未來學校和家庭教育都要有正確引導，須加強香港青年的愛國主義教育，讓青年人從小就全面、深入和客觀了解自己國家、民族、歷史和文化，「香港的青年是中國的青年，香港的青年是香港的未來，也是中國的未來」。
發言人重申，中央對林鄭月娥行政長官的支持是堅定不移、毫不動搖的；反對派逼迫林鄭月娥行政長官辭職的企圖註定不能得逞；又稱，再次對香港警隊果斷執法、嚴正執法表示由衷的敬意，全國人民都是警隊堅強的後盾。
發言人又說，中央政府和全國人民維護香港繁榮穩定、維護國家根本利益的堅定決心和巨大力量；歸根到柢，香港的命運掌握在包括香港同胞在內的全體中國人民手中。
至於會否出動解放軍駐港部隊問題，港澳辦以三句說話回應，其一是解放軍是維護領土的無比可靠、無比強大的力量；其二是解放軍是威武之師，也是文明之師，駐港部隊會依照《基本法》和《駐軍法》相關規定行事；其三是相信有中央政府和全國人民支持，港府和警隊完全有能力懲治暴力犯罪，恢復社會秩序。
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