【旺角再遊行】示威者丟國旗落海　新華社：喪心病狂的暴徒 (11:01)

文章又認為香港反對派及其背後勢力「蚍蜉撼大樹，可笑不自量」，指出一國兩制不是他們一小撮所能撼動的，強調誰人觸碰3條底線，包括危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，以及破壞一國兩制，就要擔負歷史的罪責，中央亦不會坐視不理，任由這種情況持續下去。

另一內地官媒《環球時報》今亦發布社評，同樣指摘丟國旗者為「喪心病狂」，並批評有「暴徒」分別在尖沙嘴及黃大仙圍堵警署和警車，認為示威者行為愈趨猖獗，「違法成了他們的家常便飯」；表明中央政府和14億中國人民不會允許香港法治的徹底陷落，示威者休想奪取香港的政權。

社評認為打擊暴徒的最有效手段，是警方依法拘捕他們，指香港法律程序複雜，但拘捕疑犯是警察的權力，能夠產生震懾作用，不管之後法庭怎樣判，警察至少能樹立權威。社評又稱「暴徒的膽子都是畸形、脆弱的」，只要依法多抓他們幾個，他們（示威者）才會清醒過來。

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