內地將建全國性侵未成年人犯罪信息庫 (22:45)

最高人民檢察院第九檢察廳廳長史衛忠，今日在一個保護兒童工作會議上指出，檢察機關近年依法嚴懲侵害留守兒童與困境兒童權益犯罪，2018年以來起訴遺棄未成年人犯罪103宗，共涉140人；起訴侵害農村留守兒童犯罪3600多人。

史衛忠稱，當局下一步將繼續加強留守兒童和困境兒童司法保護工作，包括強化訴訟監督；糾正侵害留守兒童和困境兒童犯罪「有案不立、有罪不究、重罪輕判」問題；推動懲防侵害留守兒童和困境兒童犯罪長效機制建設；聯同相關部門建立強制報告制度；要求教育、醫療、救助管理、福利等機構，若發現未成年人遭受或疑似遭受遺棄、侵害，必須及時報告。

內地去年曾爆出多宗留守兒童遭性侵的案件，其中福建羅源縣一名5歲女童長期被同村一名老翁性侵；57歲內地上市公司新城控股創始人王振華涉性侵一名9歲女童，上月被警方拘留。數據顯示，2015年初至2018年11月，內地法院共審結11,519宗猥褻兒童案件。但專家認為，現有數據可能大大低估了內地性侵兒童事件。香港理工大學應用社會科學系教授陳高凌估計，未成年性侵案在農村更常見，因為司法系統在農村的功能更弱、傳統重男輕女思想更根深柢固。

（新華社/紐約時報/BBC）

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