【中美角力】美對華3000億產品加徵關稅　中方：一切後果由美方承擔 (19:48)

中美第十二輪貿易磋商剛在上海落幕，雙方都稱會談有「建設性」，但特朗普聽取美方談判團隊簡報後，隨即在Twitter宣布對中國加徵關稅。此前美國已對中國2500億美元的商品加徵25%的關稅；至此，中國輸美全部共5500億美元產品，都將加徵關稅。

中國商務部今日表示，美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離正確軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。「如果美方加徵關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔。」商務部又稱，美方做法不符合中美兩國人民和世界人民利益，將對世界經濟產生衰退性影響。中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打。

外交部發言人華春瑩今日表示，美國背離正確軌道，無益於解決問題。她強調：「中方不會接受任何極限施壓和恐嚇、訛詐，在重大原則問題上我們一寸也不會讓步。我們希望美方認清形勢、放棄幻想、糾正錯誤，回到通過平等和相互尊重基礎上的磋商、解決問題的正確軌道上來。」

（路透社/新華視點/澎湃新聞）

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