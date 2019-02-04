安徽貪官名表拍賣　648萬元底價成交 (19:10)

根據安徽蚌埠中級法院的拍賣公告稱，8月1日9時至2019年8月2日9時止（延時除外）在蚌埠市中院淘寶網司法拍賣網絡平台上公開拍賣的百達翡麗牌手表一隻、Chanel項鏈一條。其中手表起拍價為648萬元、保證金為65萬元。有一人昨日（1日）報名競拍，並出功出價。今日拍賣時間截止之前，又有一人報名，但沒有出價。另有300多人設置提醒，2.4萬多人圍觀。最終出價者投得該名表。

這名表的原主人程瀚1963年出生，先後擔任安徽省公安廳辦公室主任、合肥市公安局局長、合肥市人民政府副市長、安徽省司法廳副廳長等職，其間收取大量賄賂。2018年7月13日，蚌埠中院一審判處程瀚有期徒刑17年6個月，罰款400萬元，對追討其違法所得。根據安徽省高院刑事裁定書，程瀚2007年7月至2014年8月受安徽藍鼎置業老闆仰×的請託，為其公司在經營過程中處理突發事件等事宜提供幫助。2014年4月，程瀚在仰×的家中拿走其價值1300萬港元的百達翡麗手表。

（揚子晚報）

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