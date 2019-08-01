應對環保檢查　山東礦山塗綠漆 (19:20)

7月30日，山東新聞聯播《今日聚焦》報道山東昌盛礦業有限公司部分礦山被塗上綠色油漆的問題。當地記者走訪昌盛礦業在新泰市黑石山子村北側一處石料廠，發現石料廠周邊的石頭上全部被塗上綠色油漆。航拍畫面顯示，整個石料廠佔地數十畝，一大片採石毁壞的山體呈現出異樣綠色。

其中一家掛有「停產放假」牌子的石料廠雖大門緊鎖，但在半山腰，可以聽到工廠運作的機器聲，一台切割機正在作業，整個山體已被挖下去近百米。昌盛石料廠會計表示，石頭刷綠漆是因為環保檢查。一名貨車司機稱，這些綠漆是去年剛髹的，航拍的時候能顯示綠色。

內地記者其後到負責進行日常石料廠的新泰市環境監察大隊三中隊。對於記者的問題，監察大隊的人員稱：「你讓我怎麼落實，我找誰啊。」報道質疑，這些礦山髹上綠漆，難道當地政府是不知情？

事件曝光後，新泰市長趙書剛到場查看，認定昌盛礦業管理混亂，並開會部署整改；要求環境監察大隊三中隊中隊長作書面檢查，相關工作人員停職接受檢查，對現場噴塗綠漆及其他露天堆放的石材限期一個月內全部清理完畢。石料廠所在的翟鎮黨委書記劉煥校表示，會立即關停該企業。

《燕趙晚報》隨後發表評論，稱近年來，國家一直提倡「綠色礦業」發展模式，要求在合法開採的前提下，用規範的管理讓周圍百姓與礦山和諧共處。然而在山東新泰，為應付環保檢查、蒙蔽衛星監測，居然把一座礦山塗上綠漆。違法企業利慾薰心、弄虛作假並不可怕，可怕的是監管部門掩耳盜鈴、尸位素餐。「礦山刷綠漆，到底愚弄了誰，究竟是誰的遮羞布？其實答案已不言自明。」

（齊魯網/燕趙晚報）

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