北京下令清真食肆招牌移除伊斯蘭標誌　被視漢化穆斯林 (17:22)

11間北京清真餐廳員工向路透社透露，有官員要求餐廳移除與伊斯蘭教有關的標誌，包括「星月」符號及「清真」的阿拉伯文。部分店舖將招牌改為中文字「清真」，阿拉伯語或伊斯蘭標誌則被貼紙遮蔽。

北京有逾千間清真店或餐廳，目前未知是否所有餐廳都被要求拆除清真標誌。有拒絕透露姓名的餐廳東主表示，官員對他們說：「這（清真標誌）是外國文化，你們應該採用更多中國文化。」另一餐廳東主表示，並不介意取代標誌，但認為會令顧客感混淆。一名清真屠房員工則認為，當局此舉是要「清除穆斯林文化」。

國家民族事務委員會回覆路透社時，強調「中國的憲法保護所有少數群族的『合法權利及權益』」，但並未交代委員會有否指示餐廳拆除清真標誌。早前有報道指出，當局於新疆大規模監控及拘留維吾爾族人，當局重申行動的必要性，以打擊「極端宗教主義」。

（路透社）

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