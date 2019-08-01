大陸停赴台自由行　蔡英文：戰略大錯誤　令台灣人反感 (13:08)

台灣2020大選在即，大陸官方「鑑於當前兩岸關係」，今（8月1日）起暫停個人赴台自由行簽注申請。競逐連任的民進黨現任總統蔡英文批評大陸當局有關決策是戰略上大錯誤，只會令台灣人民反感。
蔡英文表示，大陸有關消息公布前，已要求各政府行政部門做好準備，以防備大陸以觀光客作政治操作。她又稱過去數年當局已努力開發不同國家的旅客，令觀光產業結構更健康，現時台灣對大陸客的依賴已開始慢慢降低。
蔡英文又批評，大陸限制觀光客赴台自由行做法是戰略上大錯誤，對大陸年輕人來台感受自由民主社會的權利被剝奪感可惜，強調大陸當局將觀光當作政治工具，只會令台灣人民反感，「觀光不應被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展」。
針對台北市長柯文哲組黨一事，蔡英文稱支持民主的多元發展及良性競爭，並認為所有政黨，無論是「台灣派」還是「中華民國派」，對外時都應該團結一致，守護台灣民主和主權。至於最後選情如何，她相信選民有自己判斷。
另外，蔡英文亦提到解放軍駐港部隊昨晚（7月31日）上載題為《不忘初心，守護香江》演習宣傳片一事，批評有關宣傳片是恫嚇香港居民，憂慮會對目前香港的緊張局勢雪上加霜。
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