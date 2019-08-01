大陸停赴台自由行　蔡英文：戰略大錯誤　令台灣人反感 (13:08)

蔡英文表示，大陸有關消息公布前，已要求各政府行政部門做好準備，以防備大陸以觀光客作政治操作。她又稱過去數年當局已努力開發不同國家的旅客，令觀光產業結構更健康，現時台灣對大陸客的依賴已開始慢慢降低。

蔡英文又批評，大陸限制觀光客赴台自由行做法是戰略上大錯誤，對大陸年輕人來台感受自由民主社會的權利被剝奪感可惜，強調大陸當局將觀光當作政治工具，只會令台灣人民反感，「觀光不應被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展」。

針對台北市長柯文哲組黨一事，蔡英文稱支持民主的多元發展及良性競爭，並認為所有政黨，無論是「台灣派」還是「中華民國派」，對外時都應該團結一致，守護台灣民主和主權。至於最後選情如何，她相信選民有自己判斷。

另外，蔡英文亦提到解放軍駐港部隊昨晚（7月31日）上載題為《不忘初心，守護香江》演習宣傳片一事，批評有關宣傳片是恫嚇香港居民，憂慮會對目前香港的緊張局勢雪上加霜。

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