柯文哲8月6日60歲生日組台灣民眾黨 (21:59)

柯營幕僚證實，確實已赴內政部申請組黨，原預計8月6日正式成立，當日不僅是民主運動先驅蔣渭水的生日，也是柯文哲的生日，選在當日有其意義。蔡壁如表示，為了組黨，今日下午要開一個創黨大會，開會通知單送到內政部，內政部列席進入審查程序，詎料消息走漏。北市府副發言人柯昱安說，柯文哲明日會統一說明詳細情形。

柯文哲和蔣渭水兩人同為8月6日出生，蔣渭水在日治時期、1927年7月10日成立台灣民眾黨，後人尊為「台灣新文化運動之父」。

內政部民政司長林清淇今日針對柯文哲擬籌組台灣民眾黨表示，收到台灣民眾黨開籌備大會的公文。內政部官員指出，籌組政黨要開成立大會，並先通知內政部，會後檢附相關資料提出申請。台灣政黨法規定，設立政黨，應由申請人於政黨成立大會後30日內檢具申請書、章程、100人以上黨員簽名或蓋章的名冊、負責人名冊、成立大會及負責人選任會議紀錄，向內政部申請備案，經完成備案者，內政部應發給圖記及證書。成立大會的召開，應有50名以上黨員參加；並應於15日前通知內政部，內政部得派員列席。

中文大學中國研究中心學者葉國豪早前對本報稱，柯文哲不可能以無黨派的面目出來選總統；如今柯文哲要組黨，是邁向選舉的一個動作。近日台灣有消息稱，柯文哲將與國民黨黨內初選失敗的鴻海集團前董事長郭台銘聯合參選，對於柯文哲要組黨，郭台銘辦公室發出聲明：「事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見。」

（中央社/中國時報/ETtoday新聞雲）

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