中央軍委晉升儀式　10人晉升上將 (20:39)

晉銜儀式在國歌聲中開始，中央軍委副主席許其亮宣讀了中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜警銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。獲晉升上將軍銜警銜的軍委裝備發展部部長李尚福、南部戰區司令袁譽柏、西部戰區政治委員吳社洲、北部戰區政治委員范驍駿、中部戰區政治委員朱生嶺、海軍司令沈金龍、海軍政治委員秦生祥、空軍司令丁來杭、國防大學校長鄭和、武警部隊政治委員安兆慶到主席台前，習近平向他們頒發命令狀，並同他們握手表示祝賀。

中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民，以及軍委機關各部門領導，駐京大單位副戰區職以上領導等參加晉銜儀式。

按解放軍軍官的晉升標準，晉升上將必須任正戰區職務滿兩年、升中將滿4年，但自2015年底習近平推行軍改以後，軍委職能部門、五戰區和軍種機關頻頻換人，去年軍中無人晉升上將。而這次晉升的李尚福、沈金龍、安兆慶、鄭和、吳社洲、朱生嶺被授予中將時間是2016年7月，都不滿4年。

此外，習近平今日還向一名獲得榮譽稱號的個人頒授獎章和證書，向三個獲得榮譽稱號的單位頒授獎旗。其中失去雙手雙眼的陸軍某掃雷排爆大隊戰士杜富國，獲得「排雷英雄戰士」榮譽稱號，他在妻子陪同下走到台前，習近平為他佩掛英模獎章、頒發證書。空軍航空兵某旅飛行一大隊則獲得「強軍先鋒飛行大隊」榮譽稱號、63798部隊地面設備站獲得「航天報國模範地面站」榮譽稱號、63837部隊某室獲得「科研為戰先鋒」榮譽稱號，他們也都分別頒授獎旗。

（央視新聞）

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