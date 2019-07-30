行賄囚20年「高鐵一姐」北京會所拍賣流標　曾擬打造世界頂級俱樂部 (22:14)

今次拍賣的英才會所位於北京朝陽區黃金地段，曾擬打造世界頂級俱樂部，是丁書苗旗下企業，丁書苗入罪後，法院裁定對其不正當經濟利益進行清算。英才會所資產質量被認為不理想，財務數據顯示已資不抵債，因此於去年被申請破產，法院已經受理。

公開報道顯示，英才會所2008年4月成立，目標是打造世界頂級俱樂部。內地個人與企業信息查詢網站「天眼查」顯示，英才會所註冊資本5000萬元，現有兩名股東，北京博宥投資有限公司佔股53%，當代英才（北京）國際廣告有限公司佔股47%。公開報道顯示，博宥投資實為丁書苗絕對控股，丁和其女兒侯軍霞佔股70%。英才會所法定代表人現為曲民，丁書苗曾為法定代表人，其後2018年3月29日變更為曲民，目前公司仍處於「在業」狀態。

北京市第二中級法院擬於昨日（29日）至今日（30日）公開拍賣英才會所100%股權，起拍價約1.97億元，雖有人繳納了2500萬元保證金報名，但因為未應價，最終拍賣流標。按照規則，英才會所若再次拍賣，最多可降價20%，即降價3957.6萬元，以1.583億元起拍。若第二次拍賣流標，就進入變賣階段，仍會按照第二次拍賣的價格。

丁書苗是原鐵道部長劉志軍腐敗案的中心人物，曾向劉志軍提供金錢和供其淫樂的女性，而她與家族也曾中標57個鐵路工程項目，共計1858億餘元。2013年，劉志軍因為受賄和濫用職權被判處死刑，緩期兩年執行。2014年12月，丁書苗被判刑20年，罰款25億元，沒收個人財產2000萬元。今年2月3日，丁書苗旗下的北京伯豪瑞廷酒店100%股權被北京市二中院司法拍賣，被北京諾曼財務顧問有限公司以16.17億元投得，北京伯豪瑞廷酒店為五星級酒店，位於央視大樓旁。

（上游新聞/新京報）

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