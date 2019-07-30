山東禁撿「長島球石」　違者最高罰款2萬 (18:30)

長島縣為煙台市下轄縣，因境內有長山島而得名。由32個島嶼和66個明礁以及8700平方公里海域面積組成，其中有居民島嶼10個。長島球石在當地俗稱「雉鳩蛋」、「鋼石蛋」，質堅如鋼，形狀似蛋。球石成因較為複雜，既有地質結構變遷的因素，又有大自然外力的作用，如海蝕作用等。

球石多為橢圓或扁圓形，大者如卵，小者如珍珠，色澤絢麗多彩，有的石頭花紋精美，圖案豐富，據說早在宋代就受到文人雅士的喜愛，蘇東坡在其雜記中對此多有闡述。1980年代後，長島球石受到關注，出現一大批長島球石收藏者和研究者。1990年代後，長島球石在各級石展上頻頻獲獎。長期以來，許多到長島旅遊的人都會檢拾一些長島球石作為「手信」或紀念品。

由於球石經過大海成年累月的冲刷形成，被認為不可再生的資源，同時防止長島的海洋生態遭破壞，山東省人大上周五（26日）通過《山東省長島海洋生態保護條例》規定，撿拾、帶離或者擅自採挖球石被會受到處罰。該條例將於今年10月1日起實施。

（大眾日報微訊公號）

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