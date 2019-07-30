【逃犯條例】台外交部：從香港看出一國兩制失敗不可行 (15:14)

台外交部副發言人歐江安今日在例行記者會表示，高度關切香港的近況，稱台灣的立場明確，堅定支持香港爭取應有的自由民主與人權，又稱看到香港的例子，呼籲大家珍惜台灣得來不易的民主與自由。

歐江安續說，從香港的例子可以看到一國兩制是失敗、不可行的，而中方早前表示希望一國兩制應用於台灣，惟台灣外交部相信台灣人民不分黨派、不分朝野都反對一國兩制，「這是我們的共識」。

歐江安又指出，外交部長吳釗燮已多次透過外交部Twitter表達台灣支持香港人民自由，以及民主的權益，稱吳釗燮看到香港法治已被侵蝕，對此感到憂心，而元朗襲擊、警方以暴力對待人民等事件，都是「非常不能夠接受的」，認為唯有落實真正民主的選舉，才能縮小港府與人民之間的鴻溝。

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