【逃犯條例】台北鬧市現連儂牆　2小時後遭政府拆除 (15:55)

早前有網民號召昨下午5時30分，在台北市公館商區的地下道設立連儂牆。參與活動的香港學生Larry表示，這次活動一樣「無大台」，大家是在通訊軟件Telegram群組上，看到有人提議在台灣架設連儂牆。到了今天約定的時間，就看到大家各自帶着物資出現在這裏。

Larry說，許多身在台灣的港人看到自己的家鄉變成這樣，自己卻無法走上前線，產生深深的無力感。她表示，香港現階段需要國際社會的關心，因此希望藉由這個活動，讓更多的台灣朋友了解事件的始末。

就讀台大社會所的黃同學表示，自己周日（21日）曾在香港參加大遊行，當晚的暴力事件讓大家相當難過、焦慮，但卻沒有地方發聲。因此希望在台灣也能發起連儂牆的形式，為運動盡一份心力。她指出，公館地下道的環境類似香港大埔的「連儂隧道」，且鄰近台大，有許多學生經過，因此想選在這裏試試。

網民在現場除了準備便利貼和筆外，也將香港近期幾場大型社運以行事曆的方式整理成海報，介紹事件原委，引起不少路人駐足觀看、留言。但由於這項活動並未申請，晚間7時40分左右，台北市政府工務局的新建工程處人員便前來拆除。

除了市區公共空間，早前台北市的獨立書店「左轉有書」亦在門口設置了撐香港的連儂牆。書店負責人張慧如表示，從6月9日香港人走上街頭開始，書店就相當關心這宗重大事件，辦了幾場講座討論相關議題。

（中央社/自由亞洲電台）

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