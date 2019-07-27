兩岸
下一篇 上一篇

【逃犯條例】台北鬧市現連儂牆　2小時後遭政府拆除 (15:55)

因反修例運動出現的連儂牆近日由香港蔓延到台灣。昨晚（26日）有網民在台北公館地下道架設連儂牆，引起不少路人駐足留言。但因活動未申請，2小時後便遭台北市政府拆除。

早前有網民號召昨下午5時30分，在台北市公館商區的地下道設立連儂牆。參與活動的香港學生Larry表示，這次活動一樣「無大台」，大家是在通訊軟件Telegram群組上，看到有人提議在台灣架設連儂牆。到了今天約定的時間，就看到大家各自帶着物資出現在這裏。

Larry說，許多身在台灣的港人看到自己的家鄉變成這樣，自己卻無法走上前線，產生深深的無力感。她表示，香港現階段需要國際社會的關心，因此希望藉由這個活動，讓更多的台灣朋友了解事件的始末。

就讀台大社會所的黃同學表示，自己周日（21日）曾在香港參加大遊行，當晚的暴力事件讓大家相當難過、焦慮，但卻沒有地方發聲。因此希望在台灣也能發起連儂牆的形式，為運動盡一份心力。她指出，公館地下道的環境類似香港大埔的「連儂隧道」，且鄰近台大，有許多學生經過，因此想選在這裏試試。

網民在現場除了準備便利貼和筆外，也將香港近期幾場大型社運以行事曆的方式整理成海報，介紹事件原委，引起不少路人駐足觀看、留言。但由於這項活動並未申請，晚間7時40分左右，台北市政府工務局的新建工程處人員便前來拆除。

除了市區公共空間，早前台北市的獨立書店「左轉有書」亦在門口設置了撐香港的連儂牆。書店負責人張慧如表示，從6月9日香港人走上街頭開始，書店就相當關心這宗重大事件，辦了幾場講座討論相關議題。

（中央社/自由亞洲電台）

逃犯條例 相關報道：

機場「和你飛」集會　七旬老翁疑襲擊「連儂人」

警反對明日上環遊行　只准遮打花園集會

青年涉沙田衝突押後9月訊　禁足新城市廣場

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介 台北 連儂牆 編輯推介

上 / 下一篇新聞