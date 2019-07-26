孫小果案啟動再審　涉案增至20人 (22:20)

雲南掃黑辦稱，自5月28日通報孫小果案件辦理進展以來，有關部門和地方開展緊張細緻的調查核實，查閱大量案件相關檔案材料，調查走訪大量案件當事人、知情人及相關人員，案件查辦工作取得重要進展，省高院決定再審孫小果案。雲南高院再審決定書顯示，1998年，昆明市中院對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事罪判處死刑；1999年，雲南省高院二審改判死緩；2007年，雲南省高院再審改判孫小果有期徒刑20年。雲南高院認為，2007年9月27日作出的認定事實及適用法律確有錯誤，應當予以再審，並在再審過程中對該院1999年3月9日所作的刑事判決一併審查。

1977年10月27日出生的孫小果（曾用名陳果、李林宸），1992年12月至1994年10月在武警雲南邊防總隊服役（因未達到入伍年齡，其繼父李橋忠利用擔任武警雲南邊防總隊司令部警務處副處長的職務便利，將其出生日期改為1975年10月27日）。其間，孫小果因犯強姦罪被判刑3年，因違法辦理保外就醫未收監執行。1997年4月至11月，孫小果多次犯罪，在1998年2月被判處死刑；後來經多次減刑，2010年4月11日，孫小果刑滿釋放，實際服刑12年5個月。

孫小果出獄後經營夜場，因與手下涉及聚眾鬥毆、開設賭場、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪，遭警方調查，再被發現他曾是死囚。今年3月，孫小果被捕，並成為全國掃黑辦掛牌督辦案件，中央派出大要案督辦組赴雲南指導督促案件辦理工作。在查辦的過程中，雲南省高院審判委員會原專職委員梁子安等11人被立案調查，由於涉案人愈來愈多，今次重審孫小果案被查涉案公職人員、重要關係人已增至20人。

（新華社/央視）

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