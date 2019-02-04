涉27個省區市　公安搗跨境販賣銀行卡等拘631人　 (17:54)

案情指出，自2018年以來，數個藏匿在菲律賓的犯罪集團大肆招募內地在校學生等人到各銀行開設銀行卡及企業對公帳戶，然後郵寄到廣西崇左予主犯蔣某。其中，銀行卡「四件套」包括身分證、銀行卡、電話卡、識別客戶身分的「U盾」，每套售價介乎500至1000元人民幣，經轉賣加價，最高可售每套3000元人民幣。企業對公帳戶相關材料包括對公銀行卡、「U盾」、法人身分證、公司營業執照等，每套售價8000至15,000元人民幣。

警方透露，2018年夏天，蔣某獨自前往菲律賓，他先於賭場謀生，後來以低匯率從遊客等人手中兌換披索，然後再以高匯率換出，賺取差價。今年春節前，蔣某在馬尼拉結識綽號「安森」的侯某。侯某1998年生於遼寧遼陽市，於馬尼拉賭場工作、兌匯近兩年。蔣某被捕後供稱，「安森」告訴他有一個賺錢的生意，從國內運送銀行卡到馬尼拉，可以輕鬆賺取高額運費。

兩人繼而與綽號「順利姐」、「黑昌」等人聯繫，安排分工後，蔣某回國，並在中越邊境崇左租屋「開張」。 他收到銀行卡和企業對公帳戶後，會從越南走私到菲律賓，初時一次運卡可賺取4萬元人民幣，因此他訂立了「1個月賺100萬」的目標。

隨着廣西警方的行動，蔣某等5人涉案被捕，當局搜獲銀行卡、電話卡等合共27箱、重約220公斤，涉及全國27個省區市，蔣被捕時某銀行帳戶有約30萬元人民幣存款。

另外，侯某4月12日從菲律賓回國，在遼寧瀋陽家中被警方拘捕。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關展開聯合行動，成功拘捕631名犯疑，檢獲11,220張銀行卡、1886個企業對公帳戶，並扣查一批電話卡、「U盾」等涉案物品，

（澎湃新聞／新華社）

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