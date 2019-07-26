【中美角力】美聯邦快遞涉滯留逾百華為快件　央視：須給中國用戶交代 (16:51)

新華社今日（26日）發布消息，稱國家有關部門近期依法調查聯邦快遞（中國）有限公司未按名址投遞快件一案，發現聯邦快遞把涉華為公司的快件轉至美國是「錯誤操作」說法與事實不符。另發現聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉華為公司的進境快件。調查期間，又發現聯邦快遞其他違法違規線索，國家有關部門將秉持全面、客觀、公正的原則，繼續依法深入開展調查工作。

央視發表評論文章，認為聯邦快遞有義務繼續配合中國有關部門的深入調查，作出合理解釋。

華為5月28日曾指控聯邦快遞自行將其原先從日本寄往中國的包裹轉運至美國，又企圖將兩件從越南寄往華為亞洲辦公室的包裹運至他處，並表示會重新檢視與美國聯邦快遞的關係。

聯邦快遞事後解釋是「錯誤操作」並道歉，強調沒有任何一方要求聯邦快遞轉運這些貨件。華為公司為此案向中國郵政監管部門提出正式投訴。中國商務部5月31日宣布將實施「不可靠實體清單」制度後，有關部門6月14日開始調查聯邦快遞。

（新華社/中通社/央視）

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