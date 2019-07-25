【逃犯條例】內地20淘寶軍品店對港禁售頭盔盾牌等「敏感物資」 (20:14)

發起抵制的「戰甲網淘寶店@戰甲裝研菌」表示，戰甲網及一眾淘寶軍品店都支持法制社會，支持一國兩制港人治港。對近期香港示威衝突中警察的表現亦表示肯定和支持。「但是只靠警隊和港府是不夠的，我們願意做一些力所能及的事情，來推動事件向更好方向發展」。

@戰甲裝研菌稱，已聯絡多家友商共同發起對港敏感物資禁售禁運活動，被納入禁售禁運清單的物資包含所有防刺防彈馬甲、頭盔和盾牌等；還包含各類防護頭盔、護目鏡、面罩、手套、護膝護肘。此外手電筒、多功能工具、刀具、戰術筆、電台及配件、高功率激光產品、防狼噴霧、電擊器、雨傘及黑色T恤，亦被納入禁售禁運名單。

「我們一致決定在香港回復平靜之前，這些物資不再對港出售和發貨，疑似轉運地址也會被納入管控範疇」。@戰甲裝研菌稱，作上述決定主要是為了防止有暴力傾向者網購軍迷裝備參與示威，提升暴力等級，而不是針對其他香港軍迷朋友，「所以還希望能獲得大家諒解」。

據了解，參與今次禁運的網店商家約有20個，除專營軍品項目的商家外，部分經營體育護具或戶外用品的商家也有加入。不過，有內地網民從香港部分示威者的聊天信息中發現，香港示威者亦已準備從其他渠道購買相關裝備用作抗爭。本報記者依相關信息聯絡管理方深圳快地歐凱科技公司，該公司一名工作人員表示，暫未接到有關訂單，但若發現訂單信息異常，公司方面會作出退訂處理。

（明報記者）

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