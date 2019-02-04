劉強東稱女方邀往公寓　149頁警方檔案告曝光 (18:36)

調查報告披露，中國女留學生亦姓劉。劉強東對警方稱，女生主動邀他去新搬的公寓看看，到了房間後，女方建議他去洗澡，之後也跟着進來，並主動幫他清洗，兩人洗完鴛鴦浴後，就到牀上，接着自然而然發生性關係。劉強東強調，「她從來沒有表現出強烈的拒絕」，還說實際上她很享受。

完事後兩人一起睡了幾小時，劉強東醒來時看到女方在玩手機，大約20分鐘後，警察來了，女方當時還跟他說，「整件事是可怕的誤會」，後來這名女生就控告遭劉強東性侵。監控畫面顯示，劉強東、女生及劉強東的秘書一起出現在公寓，劉強東和女生前往女生房間時，秘書待在一樓。

該案經警方調查後，發現證據嚴重不足。劉強東的司機也透露，當時從倒後鏡看到兩人激吻、撫摸對方，整段車程沒聽到女方說「不」或求救。去年12月21日，明尼蘇達州檢方決定不以性侵罪起訴劉強東；今年4月19日，女生以民事訴訟在美國起訴劉強東並要求賠償5萬美元，案件將在9月11日舉行聽證。

(中國時報/新浪網)

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