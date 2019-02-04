瀋陽發現38清代墓　出土逾460文物 (19:25)

這批清代墓群位於瀋陽市渾南區東湖街道水家村東，該地段原有一個基建地盤，根據要求，開工前要進行考古勘探。考古人員需按照每兩米一個鑽孔、每個鑽孔必須打出生土來，然後再一塊一塊查看土質，從中探尋蛛絲馬迹。1萬平方米的面積平均需要耗時5日勘探，沒發現有價值的遺蹟後，才可施工。

瀋陽市文物考古研究所所長趙曉剛表示，在今年3月的勘探中，經過一個多月時間確定這個清代墓群，隨後向國家文物局申請配合考古發掘。經國家文物局批准後，上月27日展開面積約770平方米的發掘。根據墓葬群分佈特點，分為3個發掘區。至7月中旬結束，發掘工作歷時20多天，共清理墓葬38座，這些墓葬皆為長方形豎穴土壙墓，葬具大多為木棺，個別墓葬有火葬罐。出土金、銀、銀鎏金、銅鎏金、銅、鐵、瓷、陶等各類文物460多件。

負責此次考古項目的項目領隊傅永平介紹，水家村墓群的人骨保存情況普遍較差。其中一座單人墓內一個綠釉陶盆倒扣在泥土中，壓着墓主人的屍骸；雙棺合葬墓內隨葬品有金耳環、銅錢、銅衣釦等，應為一對夫妻，「這些細節可以幫助我們進一步分析研究清代盛京城周圍家族墓地的分佈規律和喪葬習俗」。

（瀋陽日報/新華社）

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