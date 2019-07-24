美起訴華企及4名高管涉違對朝制裁 (12:49)

美國司法部周二（23日）表示，已起訴丹東女富豪馬曉紅、其創立的丹東鴻祥實業發展有限公司以及3名公司管理層，指控其涉嫌迴避美國對朝鮮的制裁，跟參與生產大規模殺傷力武器被制裁的朝鮮公司有金融交易。4名被告中國公民周一（22日）在新澤西聯邦法院遭起訴。
美國司法部發聲明稱，丹東鴻祥實業發展有限公司創辦人馬曉紅，以及該公司3名管理層，分別為總經理周建樹（譯音）、副總經理洪金華（譯音）和金融經理羅傳旭（譯音）。他們被指控涉嫌違反《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)、《大型武器分銷擴散制裁規定》(Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations)及涉嫌洗錢。司法部發言人表示，相信4人目前身處中國。
司法部助理部長德默斯（John Demers）表示，馬曉紅透過20多家掩護公司，與朝鮮方面進行涉及包括大規模殺傷力武器的違法金融交易。若罪名全部成立，4名被告最高面臨監禁45年和罰款175萬美元。
根據起訴書，丹東鴻祥實業發展有限公司在接壤朝鮮的中國遼寧丹東成立，主要業務是營運對朝鮮進出口貿易。
2016年，馬曉紅因涉嫌協助朝鮮發展核計劃，以及協助逃避美國針對朝鮮發展核武的制裁，其公司被美國財政部制裁。公司及4名負責人被美國司法部起訴。
（法新社/世界日報）
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