【李鵬逝世】李鵬六四前反對與學生對話　有份決定天安門清場 (19:22)

新華社今日（23日）發布李鵬逝世消息時稱，在「1989年春夏之交的政治風波」中，李鵬「在以鄧小平同志為代表的老一輩無產階級革命家堅決支持下」，旗幟鮮明地「與中央政治局大多數同志一道，採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用」。

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1989年4月15日，前中共中央總書記胡耀邦逝世，全國各地都有悼念活動；4月17日的首場遊行揭開民運序幕，並延續至翌日，過萬學生在天安門廣場靜坐，除悼念胡耀邦並要求重新評價其功過外，亦要求解除報禁、實行言論自由；以及要政府領導人就政府失誤向全國人民做出公開檢討，並通過民主形式對部分領導實行改選。有學生當晚到中南海的新華門要求總理李鵬對話。

至4月19日凌晨，警察到天安門廣場驅散人群，未發生衝突。同日中午前，逾200學生在天安門廣場人民英雄紀念碑浮雕上，安放巨型胡耀邦畫像，逾千名公安到場執勤。北大學生自治會籌委會當晚成立；李鵬深夜11時半致電時任中共總書記趙紫陽，要趙下令對衝擊新華門的人採取嚴厲措施，但趙紫陽回應「只要學生不搞打砸搶燒，中央就不採取行動」。

當年5月12日，趙紫陽曾提出與學生對話代表團談話，但李鵬不同意，指這實際上等於承認非法學生組織，且不能因此就阻止學生鬧事。北高聯之後宣布，13日中午集合到天安門廣場絕食請願，目的是：1、新聞自由，取消報禁；2、政府與學生對話；3、促進民主化進程。

李鵬至5月19日凌晨，與趙紫陽到天安門廣場看望絕食學生。他翌日稱北京已發生嚴重動亂，破壞社會安定和秩序，對北京部分地區發布戒嚴令。5月23日北京爆發發布戒嚴令以來最大規模遊行，主要口號包括「李鵬下台」及撤銷戒嚴，新華社稱有100萬人參加，外電稱有200萬人。

6月3日，李鵬等人在中南海決定當晚對天安門廣場清場，臨近晚上10時，38軍首先開槍。晚11時30分許，第一輛裝甲車進入廣場。

除被指摘為六四劊子手，李鵬另在2014年2月遭西班牙發通緝令，指他和其他官員在西藏犯下反人類罪行等罪名。

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