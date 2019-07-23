國花民意調查結果　牡丹居首位 (18:31)

成立於1984年11月1日的中國花卉協會，是在民政部登記成立的全國行業組織，業務主管部門是國家林業和草原局。投票期本月15日開始至22日結束。除了排名前4位的花卉外，同意菊花、月季、茶花、桂花、杜鵑、水仙等為國花選項的比例均不到1%。花協表示，民意調查結果將作為向相關部門提出國花建議方案的參考。根據有關程序，上報國務院有關部門同意後，還要送全國人大正式確定。

中國花協發起的投票中介紹，國花是國家形象和民族精神的象徵，是國家文明進步的重要標誌。由於今年是新中國成立70周年，花協認為確定國花的時機已經成熟，經組織專家研討，確定國花必須起源中國，栽培歷史悠久，適應性強，分佈廣泛，品種資源豐富；花姿、花色美麗大氣，能反映中華民族優秀傳統文化和性格特徵；文化底蘊深厚，為廣大人民群眾喜聞樂見和用途廣泛，具有較高的生態、經濟和社會效益。結果「大家基本是比較一致推薦牡丹」。

中國花協也在6月29日表決通過確定牡丹作為國花的方案，即在網上投票環節，雖然投票名為「我心目中的國花」，但其實只有一個需要回答的問題：「是否贊成牡丹為國花？」如不贊成，則可以選擇提交梅花、菊花、蘭花、月季、杜鵑、茶花、荷花、桂花、水仙等花名。

（觀察者網/中新網/北京青年報）

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