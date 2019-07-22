【元朗襲擊】台灣民進黨譴責暴力　轟港府無視民主訴求放任警察 (15:43)

民陣昨日（21日）反修訂《逃犯條例》遊行後，防暴警察晚上在上環用催淚彈和疑似橡膠子彈驅散示威者；另邊廂，元朗有大批白衣人持棍棒，在元朗西鐵站毆打市民及記者。台灣民進黨發言人李晏榕今日（22日）嚴重譴責暴力行徑，轟港府「無視港人追求民主心聲，放任港警及不明人士暴力對待人民」。
李晏榕指出，昨晚香港警察「再以催淚彈、橡膠子彈攻擊遊行民眾，並默許一些身分不明的白衣人進入地鐵站，以棍棒毆打無辜市民，造成許多市民受傷，其暴力行徑極為惡劣」；昨晚白衣人無差別攻擊無辜市民，「更凸顯香港特定暴力團體已受到北京當局的滲透和控制，藉由暴力行動，鎮壓百姓」。
她表示，港府若真要成為香港人民的政府，就必須有一個接受人民直接選舉、傾聽人民聲音的領導人；認為讓香港實現真正意義的民主自由選舉，才能符合香港真正的利益、確保香港當今的國際金融地位。她呼籲香港政府不要再漠視民眾抗爭的訴求，要知道「不願傾聽香港人民對民主追求的聲音，是當前香港社會動亂升溫的主因」。
李晏榕強調，民進黨「無法忍受現在的香港，成為未來的台灣」，認為應立即研擬對抗北京滲透、反制中共政治代理人的完善制度，以遏止北京在台代理人藉由各種威嚇手段，衝擊台灣社會穩定和民主體制。
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