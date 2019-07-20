河南氣化廠爆炸增至12死　政府修4水壩攔截外泄污水 (17:27)

昨日下午近6時，河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠發生爆炸，形成的衝擊波對工廠周圍約兩公里的街區房屋造成破壞。事發工廠一名工人家屬說：「當時正是晚飯時間，在家裏聽到一聲悶響，看到工廠方向有濃煙升起，感到應該是廠裏出事了。瞬間，小區裏的人都從室內往外跑出來避險。」今早，義馬氣化廠附近多戶一夜未眠的居民回到家中清理玻璃碎片。工廠周圍仍是一片狼藉，廠區外圍戒嚴，無關人員不得進入。

今午12時左右，在距離事發工廠4公里的地方，有挖掘機正在一處河流旁挖土作業。三門峽市生態環境局一名副局長表示，此次氣化廠爆炸事故對工廠內及周邊造成一定污染，暫時沒有對義馬市居民造成較大影響。該副局長表示，環保部門在事發後已開始採取處理措施應對，防止污染範圍擴散。他說，「這個河道有消防污水流入，我們現在攔截圍堵，用活性炭稀釋的方法進行處理。」

此外，三門峽市生態環境局獲得的一份文件顯示，經連夜排查，發現部分消防廢水和事故廢水流入澗河，義馬市和澠池縣政府已在事發地點下游河段修築4道攔水壩，目前全部污水被攔截在義馬市境內，當地正展開應急處理工作。

（新京報/中新社）

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