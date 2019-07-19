雲南兩女幹部拒升職遭處分　縣委考察組：無視紀律規矩應從嚴處理 (18:23)

事發去年8月，綏江縣委考察組經調研，認為該縣會儀鎮財政所科員鍾尚敏和縣財政局企業統評股股長宛辛勤，在被考察幹部中分列第一、二名，縣委擬提拔兩人為鄉科級副職領導幹部，但兩人都拒絕接受。其中宛辛勤稱升職後基層工作責任大、任務重，加班也很多，在首次與考察組談話時就明確表示不接受安排；當時考察組人員都很錯愕，稱是首次遇見有人不接受升職。鍾尚敏則閃爍其辭，又稱上任後可能照顧不好家庭，最後以短訊的方式回絕了組織的安排。

考察組隨即向縣委匯報，指兩人是黨培養多年的老黨員，卻忘記初心，無視紀律規矩，與組織討價還價，理應從嚴處理。針對鍾尚敏、宛辛勤的行為觸犯《中國共產黨紀律處分條例》和《中國共產黨問責條例》，縣紀委常委會會議研究決定，給予鍾尚敏黨內警告處分、宛辛勤全縣通報問責，並建議縣政府將其調離縣財政局。今年6月，綏江縣通報這宗被認為是違反組織紀律的典型案例。本月9日，縣紀委回訪案件，鍾尚敏表示對自己拒絕升官釀下的嚴重後果深感後悔；宛辛勤亦稱一定汲取深刻教訓，重拾初心。

（人民網/中國紀檢監察報）

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