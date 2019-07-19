深圳海關檢萬瓶「止咳水」毒品　指走私罪犯愈趨年輕 (17:50)

相關咳藥水是含有複方可待因成分的處方藥，其主要成分為磷酸可待因和鹽酸麻黃鹼，具鎮咳和鎮痛功能；同時，該咳藥水也能起到興奮呼吸中樞神經的作用，大量服用會產生快感和幻覺，長期飲用會上癮。

今年6月4日和6月6日，深圳海關分別在文錦渡、福田口岸查獲涉嫌走私的咳藥水12瓶，共計2010毫升，拘捕犯罪嫌疑人3名。在調查過程中，專案組發現一個以陳某為首，專門從事走私、運輸、販賣咳藥水的集團，並迅速鎖定該集團主要犯罪嫌疑人的住處、倉庫等。

6月17日下午，專案組聯合開展第三次行動，在深圳市寶安區拘捕包括陳某在內的3名主要犯罪嫌疑人，並在位於揭陽市一個物流園的倉庫中，現場查獲涉嫌走私入境的咳藥水84箱，共計11,915瓶。

海關透露，該犯罪集團涉嫌通過旅客走私和兩地牌貨車夾藏等走私方式從香港走私咳藥水入境，在境內組織運輸和販賣。該案現由深圳海關與地方公安部門分別立案偵辦。

海關表示，近年在深圳口岸旅檢現場查獲的咳藥水走私案件中，涉案當事人趨年輕化，多為20至30歲的年輕人，且持有往來港澳通行證一年多次簽注。另外，走私案件還呈現出明顯的「改裝、偽裝」特徵。為逃避海關監管，不法分子常常把咳藥水拆封，偽裝藏匿在如飲品樽、軟包裝紅酒袋、洗護用品瓶等常見的日用品包裝內，企圖矇混過關。對此，深圳海關表示將在旅檢和郵快件渠道、貨運渠道、科技應用等方面強化咳藥水監管。

資料顯示，從今年2月起，內地有懷疑不法分子利用咳水提煉冰毒，當局嚴打攜帶咳水入境，曾有人攜一支咳藥水經陸路口岸往深圳而被捕，被控走私毒品罪。有深圳關員證實，除非持有醫生紙，證明屬於自用，否則會以走私毒品論處。

（新華社）

其他報道：中國向國際電信聯盟提交5G方案

其他報道：極地冰蓋崩塌可致海平面升3米 學者倡造雪7400億噸解低窪地區威脅