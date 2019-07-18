中國向國際電信聯盟提交5G方案 (21:18)

WP 5D是國際電信聯盟負責無線通訊的部門，在確定5G國際標準方面發揮核心作用，這次會議是5G候選技術方案的提案截止會議。會議參加者來自全球政府主管部門、電信製造及運營企業、研究機構共約180名代表。中國代表團主要由中國信息通信研究院、華為、中興、中國信科、中國移動、中國電信、中國聯通等機構構成。會中，中方提交的中國5G無線空口技術方案，是基於國際標準組織「第三代合作伙伴計劃」新空口（NR）和窄帶物聯網（NB-IoT）技術。

在後續的WP 5D工作組會議上，中國將與各個國家和區域組織合作，深入參與國際電信聯盟的評估與協調流程。國際電信聯盟將根據評估與協調結果，在2020年6月舉行WP 5D會議上正式宣布5G技術方案誕生。

中國代表團團長徐曉燕表示，中國的5G技術方案表達了中國對5G技術的理解，考慮了5G技術的完整性和先進性，同時維護以第三代合作伙伴計劃為核心的全球統一標準，體現中國及全球產業界的共同利益。徐曉燕指出，中國5G技術方案源自中國各單位長期的技術積澱和磨合，評估結果表明，中國方案能全面滿足國際電信聯盟定義的5G技術願景需求和技術指標要求。

（新華社/澎湃新聞）

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