「中國天然氧吧」地區再增51個 (18:55)

「中國天然氧吧」自2016年創建至今，已有115個地區先後獲此稱號。該活動是由中國氣象局指導、中國氣象服務協會發起，每年度由地區自願申報，經過規範程序，對地區的氣候、空氣質量、大氣負離子水平等生態環境質量、生態及旅遊發展規劃、旅遊配套情況等進行綜合評價，對符合條件地區予以認定、授牌。

創建活動現場還發布了《2019中國天然氧吧綠皮書》，綠皮書通過綜合評價2016-2018年的64家氧吧創建地的年均負氧離子濃度、氣候舒適度時長、空氣優良天數全年佔比、森林覆蓋率、區域內水質等自然生態指標，評選出各項生態條件都優越的「天資」氧吧TOP10，位列前三甲的是位於廣東省乳源縣的南嶺國家森林公園風景區、安徽省石台縣及浙江省泰順縣。

（澎湃新聞）

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