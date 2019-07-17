膳食減鹽油糖　全國推合理膳食行動 (22:47)

國務院近日印發《國務院關於實施健康中國行動的意見》，國家衛健委食品安全標準與監測評估司副司長張志強今日在健康中國行動解讀發布會上指出，根據「意見」相關內容，合理膳食行動是要針對全人群加強營養和膳食指導，包括針對超重和肥胖人群、貧血與消瘦等營養不良人群、孕婦和嬰幼兒等特定人群，分別給出具體的膳食指導建議和目標；針對目前中國居民鹽、油、糖攝入過高，兒童青少年過多飲用含糖飲料等問題，提出「減鹽、減油、減糖」的具體要求。政府要制定並實施相關標準，充分發揮食品營養標籤的警示標識作用；鼓勵和引導食品產業的營養轉型等。

當局又會研究制定實施營養師制度，在幼稚園、學校、養老機構、醫院等集體供餐單位配備營養師，在社區配備營養指導員，充分發揮醫療機構和醫生的相關作用，進一步加強臨牀營養工作。

張志強表示，不合理膳食行為是影響人群健康的主要危險因素，會導致肥胖、糖尿病、高血壓等疾病，專項行動的目標是到2022年和2030年，成人肥胖增長率可持續減緩，5歲以下兒童生長遲緩率分別低於7%和5%等。

（中新社）

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