北京故宮公開5萬件高清文物影像　「全景故宮」改版民眾可「坐」上龍椅 (18:52)

7款數碼產品中，3款內容主打宮殿建築。其中官網全新改版上線的「全景故宮」已涵蓋故宮所有開放區域，遊客打開網頁或手機，就可以看到空無一人的壯美紫禁城美景，進入VR模式還可以「走進」大殿，甚至「坐」上龍椅。這款程序日後還將增加四季模式，增加不同天氣及時間的故宮場景。

此外，故宮第一款以建築文化為主題的App「紫禁城600」也宣告推出，集中發布大量故宮專家的研究成果，引領參觀者探索建築知識和背後的宮廷故事。故宮首款建築主題微信小程式「故宮：口袋宮匠」則將故宮屋檐上的脊獸化身為可愛的「紫禁城建造小分隊」，和玩家一起「不建不散」。

還有3款數碼產品主打故宮文物。其中官網上的「故宮名畫記」中，345幅名畫高清亮相。專家介紹，數十億級像素的超高清影像，流暢的縮放體驗，不但能讓觀眾用更大、更精、更細的方式一覽故宮藏畫，還能通過標註、收藏，建立自己的「私人藏畫館」。

全新上線的「數字多寶閣」利用高精度的三維數據立體，全方位地展示文物的細節和全貌，觀眾可以零距離360度「觸摸」文物並與之互動。「數字文物庫」在公開186萬餘件藏品基本信息的基礎上，首批精選公開了5萬件高清文物影像。

（北京日報/新華社）

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