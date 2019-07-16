內地興起「失戀博物館」助失戀者走出創傷　蘭州館每日吸引近百參觀者 (17:50)

這家蘭州失戀博物館的展品都是由李芳芳團隊從網絡徵集，或由參觀者主動捐贈得來。除了展覽區，還設有發泄情緒的沙袋館、喚醒戀愛記憶的教室、放映室以及許願廳等主題場所。遇到情緒失控的參觀者，館員還會對其耐心疏導。李芳芳表示，創辦初衷是「想幫助那些失意的人們走出來，讓他們對明天仍然充滿嚮往」。

李芳芳團隊利用內地熱門短片分享平台「抖音」、微信等社交軟件，推廣宣傳博物館，吸引到不止失戀人群，還有單身或熱戀中的情侶前來參觀，漸漸連外地網民也慕名而來。博物館不僅幫助到失戀者療傷，一些加入博物館微信群的「傷心人」，還透過群組自發組織的線下活動走在一起。開業一個多月以來，博物館平均每日接待50至100人，成為當地「網紅」打卡點。

失戀博物館源於2006年一對克羅地亞藝術家情侶的創意，他們在分手後創辦了世界首個失戀博物館，此概念隨後在全球走紅。除了位於克羅地亞首都薩格勒布的固定館址和美國洛杉磯的永久分館，失戀博物展已在包括倫敦、巴黎、柏林、舊金山等數十個城市展出。在中國內地，失戀博物館也已落地安徽合肥、四川成都和江蘇南京等城市。

（新華社）

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