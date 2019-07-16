捷克拒絕北京引渡8台籍疑犯要求 (12:33)

捷克政府去年一月根據國際刑警紅色通報，於首都布拉格拘捕涉事8人。其後，北京政府指控8人偽裝成中國公安及檢察官，以電話詐騙一名居於澳洲的中國婦女，要求捷克移交8人至中國。去年秋天，布拉格地方法院信納北京的「公平審判」和「不判死刑」承諾，同意將8人移交至中國。8人不滿上訴，法庭於今年6月中旬維持原判。

事件其後峰迴路轉，捷克內政部長Jan Hamacek周一在Twitter發帖，表示捷克政府將向8人提供「輔助性保護」，變相推翻法庭決定，拒絕北京引渡要求，但他未有解釋原因。8人代表律師則透露，捷克政府是認為他們被移交到中國後，可能會受到非人道待遇、刑求和被判死刑，因此決定給他們庇護。

除捷克外，瑞典最高法院早前也裁定不引渡遭中國當局指控貪污的前中國糧食儲備管理總公司河南周口倉庫主任喬建軍。該法院當時聲明指出，由於喬建軍涉相關政治活動，法院評估他有被迫害風險，且所獲對待勢必違反歐洲人權公約，「在這類情况下無法引渡」。

（台灣中央社）

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