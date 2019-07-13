山東取代廣東成第一餐飲大省 (17:29)

報告顯示，自有餐飲業統計分類以來，廣東省便一直穩居全國餐飲第一大省的寶座；早在2015年廣東餐飲收入就率先突破3000億元（人民幣，下同）大關。不過，近年由於廣東餐飲增速持續低迷，與全國平均增速出現顯著差距。同時，廣東餐飲收入佔全國的份額也呈逐年下跌趨勢，2018年已跌至9.1%。

2017年，全國已有3個省份的餐飲收入跨入3000億元陣營，廣東勉強保持餐飲收入的第一寶座；然而到了2018年，山東餐飲增速同比提升了0.4個百分點，首次超過廣東成爲第一餐飲大省。

廣東相比山東和江蘇，不論是人口規模、經濟發展程度、餐飲門店總數、消費水平，還是外出就餐的習慣，都不應該落後於其他省，報告稱主要是由於全國各省的餐飲統計口徑與方法存在明顯差異，廣東餐飲業的年度統計範疇僅重點蒐集限額以上餐飲企業的數據，按照一定系數反推出當年的增加值及增速，並沒有真正統計限額以下企業的實際經營數據。

根據早前新華網和中國飯店協會在京聯合發布的《2019中國餐飲業年度報告》，在中國各省區市餐飲收入排行榜中，山東省在2018年以3995億元餐飲規模，成為中國餐飲第一大省，同比增長10.9%。傳統「飲食大省」廣東位列第二，餐飲收入為3884.6億元。江蘇、河北居第三、四名，分別為3430.5億元、3125.6億元。「火鍋大省」四川去年吃掉2807.4億元，僅列第六位。北京、上海和天津分別以1101.8億元、1099.9億元、1020億元排在第16、17、18名，其中上海市去年餐飲收入同比增長4.2%，增幅排名在31個省（區、市）中墊底。

報告還顯示，從改革開放40年發展來看，餐飲業長期保持快速和穩定的增長。產業收入從1978年的54.8億元開始，到2018年已超過4萬億元，達到4.27萬億元，已經成為僅次於美國的世界第二大餐飲市場。報告指出，以近3年中國和美國餐飲產業收入的平均增速預估，中國餐飲業有望在2023年超過美國，成為全球第一大餐飲市場。

（上游新聞/新京報）

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