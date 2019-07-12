杭州紫砂壺億元騙局案　59人罪成最高判囚18年 (17:17)

案情透露，首被告劉某等共59人通過人為操盤，控制非法搭建的紫砂壺發售平台價格升跌，致投資者虧損的方式進行詐騙，共計騙取逾百名事主共逾1000萬元人民幣（逾1137萬港元）。劉某等被告在未取得授權，以及未經國家有關主管部門批准的情況下，建立一個名為湖南礦交所CTC現貨平台，實則通過直接與客戶對賭的方式，獲取客戶在該平台交易的虧損和手續費等盈利，吸納數千名客戶共逾1.3億元人民幣（逾1.48億港元），並在當中非法獲利逾4000萬元人民幣（逾4548萬港元）。

被內地媒體稱為「紫砂壺億元騙局案」源於2017年5月，杭州桐廬的姓陸女子在通訊軟件QQ認識一名自稱能夠帶她賺錢的中年「成功」男士王某。王某向陸姓女子推薦一個炒紫砂壺的交易平台。後因陸姓女子血本無歸，揭發騙局。

劉某因詐騙罪判處有期徒刑15年，及罰款50萬元人民幣；至於犯非法經營罪則判處有期徒刑9年，處罰700萬元人民幣，兩罪併罰執行有期徒刑共18年，及罰款750萬元人民幣（約753萬港元）。另一劉姓被告干犯詐騙罪及非法經營罪，被判有期徒刑16年，罰款740萬元人民幣（約841萬港元）。其餘57名被告分別判處2年至16年不等的有期徒刑及罰款。

（浙江杭州中院微信公號）

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