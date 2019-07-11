鄭州少年屢高空擲物　屋苑住戶聯署要求搬走 (17:42)

本月8日晚上7時許，鄭州市經開區遠大理想城屋苑發生一宗高空擲物事件。經調查發現，屋苑一家租戶的13歲少年從所在樓層，拋下兩個滅火筒和一個牛奶盒，雖未造成傷亡，但損毁一輛電動車。10日，該少年及其家屬寫下道歉信和保證書，貼在事發大廈3個入口，向業主道歉。

根據保證書內容，撰文者稱本想看看扔下滅火筒「會怎麼樣」，他「以為（別人）找不到是我扔的」；又希望大廈住客再給他一次機會，並保證不會犯。而在下款為「16層住戶」的道歉信中寫明，作為家長沒有做到監護人的責任，他們「誠懇接受」屋苑業主的監督並深表歉意，保證不再往下擲任何東西，希望業主再給一次機會。

不過，屋苑業主劉先生稱，少年擲下兩個滅火筒後，還拋下一個牛奶紙盒，「他可能養成了高空擲物的習慣」，雖說有個別業主願意原諒他們，但其他業主都希望他們搬離社區。屋苑物業管理一名工作人員證實，涉事租戶的房東今早（11日）告知，該租戶已經同意搬離；涉事租戶正與被擊毀電動車的車主協商處理事件。

（澎湃新聞）

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