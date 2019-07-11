佛山村莊推「文明行為」　放狗不繫繩連累三代失權益 (16:20)

《紫南文明行為守則》6日經紫南村黨員、村民代表大會通過，今日（11日）起施行。《守則》明確規定文明養狗具體條款：養狗應為家犬辦理合法證件，定期注射疫苗；攜犬出戶時由成年人用束犬鏈牽領，主動避讓他人；及時清理家犬在公共區域排泄的糞便；管理好所養家犬，防止干擾他人生活。

《守則》還涉及村民多方面生活，包括著裝整潔得體，不赤膊光背；言談舉止文明，用語文雅謙遜；依次排隊；車頭統一朝外停放車輛等。針對有些地方廣場舞擾民的問題，《守則》特別規定，在公共場所作健身、歌舞等文體娛樂活動，應當符合環境雜訊管理有關規定，合理使用場地及設施設備，防止影響他人學習、工作和生活。

為落實該《守則》，紫南村成立文明糾察隊，糾察村內的不文明行為。村民若違反《守則》，本人及其直系三代一年內不能享受優先入讀託兒所及入學權利；取消參與「仁善紫南美德評選」資格；停發當年的獎教獎學金；舊屋改造申請不予受理。違反《守則》多於6人的轄區企業，一年內紫南村委會有權不再辦理企業需要蓋章，以及與上級政府部門溝通協調事宜；企業人員不再享有紫南幼稚園和九小西校區的入學名額。

（廣州日報/佛山電台）

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