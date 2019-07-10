西九高鐵新增14站　汕頭肇慶今起直達香港 (17:24)

新開通的香港西九龍站至汕頭站的高鐵列車班次為G6392∕89，每日一班，發車時間下午2時14分，沿途停福田站、深圳北站、深圳坪山站、汕尾站、潮陽站、潮汕站，下午5時37分到達汕頭站，車程3小時23分。

返港列車班次為G6390∕1，下午5時59分從汕頭站出發，沿途停潮汕站、陸豐站、惠州南站、深圳北站，晚上9時07分抵達香港西九龍站，車程約3小時8分鐘。

返汕頭探親的乘客李小姐表示，今次開通的汕頭站較原先的潮汕站更近市區，「到站基本上就到屋企」，而原先由潮汕站轉乘其他交通工具，還需近1小時才能到家。

有本地旅行社推出首發團，吸引退休人士。張先生一行6人報名，首度乘坐高鐵，他評價「方便舒服，同以前搭火車好大分別」。

由即日起，西九龍站每日新增4對長途列車，取代4對短途列車，分別連接重慶西、天津西、南寧東和肇慶東；亦增加遵義、貴陽東、佛山西等站。其中天津西開出的列車，中途停經白洋淀、石家莊、廣州南等站，全程約10小時，二等座票價約1200港元。雄安新區的旅客可以在白洋淀站上車，直達香港。

明報記者 劉曉宇 汕頭報道

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