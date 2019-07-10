台灣嘉義爆警匪槍戰　潛逃3年通緝犯被擊斃 (16:20)

現場消息稱，經警方專案小組持續追查，發現陳宏宗出沒於嘉義大埔地區，刑事局和台南市警方今日凌晨4時許上山追查，發現陳宏宗駕駛車輛準備離開，立即用警車堵住去路，上前圍捕並喝令陳宏宗下車。陳宏宗其時掏出隨身攜帶的槍支，朝警員開了5槍，其中一槍擦過許姓警員頭皮，還有兩槍擊中特警防彈盾牌。

現場特警見陳宏宗火力強勁，即拔槍還擊，朝陳宏宗的右腿開了一槍；另有警員見形勢緊急，亦朝着陳宏宗的車輛、駕駛座位置連開兩槍，陳宏宗頭部中彈身亡，現場查獲陳宏宗所持兩把手槍及數發子彈。消息稱，陳宏宗頭部中槍後仍有意識，特警見狀立即擊破車窗，把他拖下駕駛座壓制在地，但在警方上銬後不久，陳宏宗的呼吸逐漸微弱，頭部不斷滲出鮮血，最後氣絕身亡。

警方指出，陳宏宗2016年12月於雲林縣西螺鎮果菜市場與攤販口角，伙同一對父子持槍向對方連開4槍，其中兩發子彈擊中被害人雙腿，事後犯案父子投案自首，陳宏宗逃去被警方通緝。案發後一年，台南市警察局玉井分局楠西分駐所兩名警員在巡邏期間，發現騎自行車的陳宏宗形迹可疑，上前盤查時，陳宏宗拔槍向警員開了兩槍，警員避入車內，陳宏宗再追前開3槍，幸好有防彈衣及隨身小電腦防身，兩名警員只受輕傷，而陳宏宗再次逃逸，一直躲藏在嘉義、台南山區。

（中央社／ETtoday新聞雲）

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