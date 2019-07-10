【逃犯條例】環時社評：林鄭宣布修例完全失敗　證「一國兩制」發揮作用 (10:42)

社評稱，「修例是香港特區政府發起的，撤銷修例也是特區政府的決定」，因為這更多是香港內部事務，北京沒有對事態的發展進行干預，反映北京對《基本法》的尊重。

社評題為「莫讓外部勢力插手成為香港的潰瘍」，文中提到香港壹傳媒集團創辦人黎智英與美國國務卿蓬佩奧會晤，以及歌手何韻詩在日內瓦聯合國人權理事會常務會議發言時抹黑「一國兩制」等，認為有關行為賣港賣國，是極端反對派挾洋自重和外國勢力的介入，「是對中國憲制的干擾，也是對中國主權政治意志的挑戰」。

社評最後希望香港絕大多數人能夠迅速冷靜下來，回歸這座城市的常態，走出過熱的政治，讓經濟和民生重新回到焦點位置，「尤其要防止極端反對派與美國等西方勢力的勾結變成香港政治的潰瘍，那對香港的未來將貽害無窮。」

（環球時報）

逃犯條例 相關報道：

10學生會：無前設要求對話是癡心妄想

青發會劉鳴煒：若只歸咎青年工作 對不起上街長輩

警民破裂 高層：前線情緒起伏難免 有講錯做錯