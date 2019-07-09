涉2年前掰斷秦俑手指　脫盜竊等罪美國男子將再被控 (17:20)

陝西省文物交流中心表示，將持續關注並跟進案情進展，未來會依法啟動追究民事責任部分，並依照《展覽協議書》進行經濟索償。秦陵博物院工作人員接受《明報》記者電話訪問時表示，在美展覽結束後，秦俑博物院組織多名專家針對被破壞、屬館藏一級文物的秦俑「會診」，再上報國家文物局申請修復，最終於今年6月獲得批覆，目前修復工作正在進行中。

據美國媒體報道，當地時間2017年12月21日晚，24歲美國青年羅哈納參加博物館舉行的一場派對，其間他偷偷溜進一個已過了開放時間卻沒上鎖、擺放着兵馬俑的展廳。羅哈納與兵馬俑自拍，並悄悄折下了兵馬俑的大拇指，藏在衣兜帶走。博物館於兩周後發現事件並報警，警方通過監控錄影和指紋鎖定羅哈納，並從其家中追回被盜拇指。據報被損壞的兵馬俑已保存了2000年，價值450萬美元（約3500萬港元）。今年4月，美國賓夕法尼亞州費城東區法院曾以他涉盜竊、藏匿、跨州運輸藝術品3項罪名，啟動為期5天的庭審，惟因陪審團意見不一，羅哈納被判無罪釋放。

（明報記者/新京報）

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