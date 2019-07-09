內地影視巨頭華誼兄弟成立黨委 (15:00)

成立大會中，北京市朝陽區委書記王灝，朝陽區委常委、朝陽區組織部長遲行剛，朝陽區委常委、宣傳部部長、統戰部部長黃曉偉，左家莊街道党工委書記蘇靜均有出席。華誼兄弟創始人、董事長王中軍，以及百餘名華誼兄弟黨員代表出席大會。華誼兄弟黨委書記曹赫在會上向上級組織表示，要把黨的工作「實實在在融入和體現到影視內容中」。

去年中國傳媒大學教授、央視前主持人崔永元與華誼旗下著名導演馮小剛因《手機2》的拍攝於網絡隔空對罵，揭發華誼與馮小剛簽訂對賭協議，令華誼股價插水。自此華誼兄弟多部斥巨資拍攝的影片受影響，需修改上映計劃，其中歷史戰爭題材電影《八佰》更因被指存在「美化國民黨」等「導向問題」兩次宣布延期，令股價重創的華誼兄弟未能及時回籠資金而陷入財困。

華誼兄弟正籌拍中共建政70周年獻禮片，負責影片拍攝的華誼旗下著名導演馮小剛去年底依劇組習俗帶組赴韶山拜祭毛澤東。但今年兩會期間，他未有回應70周年獻禮片的進展和計劃。但他稱，中共總書記習近平曾到文藝團組座談，認為習「要求創作者回歸現實主義、把握時代脈搏、聆聽時代聲音、以人民為中心拿出精品」。馮小剛認為，近10年不少電影如《唐山大地震》、《1942》等皆走現實主義路線，且創作時應避免「高級紅」和「低級黑」。

（明報記者）

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