孟宏偉妻起訴國際刑警組織 (23:05)

高歌在一份新聞稿中稱，Interpol未能保護和協助她與家人，「是與其成員國中國的國際不法行為的合謀」。她續稱，儘管Interpol曾威脅她，企圖讓她禁聲，她仍宣布將向該組織採取法律行動。孟宏偉失蹤只是Interpol所稱的「中法有關機構之間的事宜」，反映該組織「未履行其對我家庭的義務」，將由法院仲裁。

孟宏偉上月20日在天津第一中級法院出庭受審，當庭承認受賄逾1400萬人民幣（約1649萬港元），法院擇日宣判。孟宏偉去年9月底從Interpol法國總部返回中國後失蹤，身在里昂的高歌向當地警方報案，引發國際關注。其後中紀委、國家監察委會證實孟宏偉涉嫌違法受查。

Interpol去年10月曾發聲明稱，收到孟宏偉的辭呈，辭職並已生效。以孟宏偉受到政治迫害為由，高歌早前申請法國庇護，並於今年5月獲批。

Interpol形容高歌的指控是「完全的錯誤描述（complete mischaracterisation）」，並提醒要遵守仲裁程序的保密性質，因此無法對高歌指控的內容作出回應，不過強調指控「毫無依據」。

（Abc News）

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