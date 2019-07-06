大馬沙巴5潛水客疑遭魚炮炸死　包括兩中國遊客 (20:42)

馬來西亞旅遊、藝術及文化部部長莫哈末丁5日晚上發布公文表示，根據沙巴州警察總監奧瑪的報告，當日發生在仙本那海域的非法炸魚活動釀成5死悲劇。莫哈末丁對遇難者家屬表示深切慰問，表示目前旅遊部正等待警方提供詳細的報告，必須確保相同悲劇今後不會再發生。莫哈末丁譴責仙本那附近水域的非法炸魚行為，批評炸魚活動不僅危害旅遊業，更破壞生態。

央視引述馬來西亞媒體報道，當地時間周五（5日）下午，在沙巴州仙本那附近海域疑有人使用魚炮捕魚，最少導致兩名中國遊客及一名當地潛水教練被炸死。

接到消息後，中國駐哥打基納巴盧總領事館即啟動領保應急機制，與沙巴州和仙本那當地警方取得聯繫，核查情况，確認遇難者身分並與家屬取得聯繫，正在全力協助家屬盡快到大馬處理後事；同時敦促沙巴警方盡快查清案情，嚴懲肇事者，給遇難者及其家屬一個交代。總領事館對遇難者表示深切哀悼、向家屬表示慰問，同時提醒中國遊客在沙巴潛水時提高警惕，注意觀察周邊海域安全狀况。

（央視新聞/領事直通車微信公號）

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