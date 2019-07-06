杭州良渚古城成功申遺　中國世界遺產共55處全球第一 (19:23)

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良渚文化為中國新石器文化之一，距今約4300年至5300年，具備早期的國家形態。但這個古老文化的王城所在位置，經過長達83年考古和識別才確定。早在1936年，原浙江省西湖博物館職員施昕更等人，在當時良渚鎮一處水塘，發現一批以黑陶為特徵的史前遺存，認為這些陶器背後可能有「不尋常的來歷」。

1959年，中國社會科學院考古學家夏鼐根據考古慣例，按發現地點「良渚」命名此處古老文化為「良渚文化」，中心地區在太湖流域，是浙江餘杭區良渚、瓶窯等地多個遺址的總稱。這裏是新石器時代晚期人類聚居地。此次申遺的良渚古城遺址，就是良渚文化的權利與信仰中心，位於良渚文化分布區西南隅。

1986年，中國考古界發掘反山墓地11座墓葬，迎來良渚文化研究中具里程碑意義的重大發現。浙江省文物考古研究所所長劉斌稱，墓葬分為南北兩排，排列整齊，墓中玉器保存良好，根據隨葬品大致上可以分死者性別，一般情况下有鉞的應該是男性；隨葬玉璜、玉紡輪等紡織用品的，一般被認定為女性。

墓穴內逾九成陪葬文物是玉器，還有石器、陶器、象牙器等共逾1200餘組；其中在12號墓出土的玉琮王是第一批被限制出境的國家一級文物。經多年發掘，良渚遺址出土的文物包括玉器、陶器、石器、漆器、竹木器、骨角器等共1萬件；其中玉器不少於7000件，材質以透閃石為主，器型包括玉琮、玉鉞、玉璧、三叉形器、冠狀飾、錐形器、玉璜、半圓形飾、柱形器、玉鐲、玉織具、玉紡輪等，以及圓雕的鳥、龜、魚、蟬等動物形玉器。

2007年，300萬平方米的良渚古城重見天日。中國考古協會會長、故宮博物院原院長張忠培生前曾表示，良渚古城在國內獨一無二，其意義與價值可比殷墟，是中國同時期規模最大的城市，可稱為「中華第一城」。

（央視新聞/新華社/澎湃新聞）

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