長榮航空勞資簽訂協約　結束17日罷工 (19:08)

勞資雙方簽署的團體協議其中一項是桃空職工3年內不能再次罷工；工會表示，長榮日後若秋後算帳，即破壞所簽協議，工會不排除會再次罷工。

【19:08】台灣長榮航空與空中服務員工會達成共識，勞資雙方今午（6日）簽訂團體協約，結束17日的罷工。

在台灣勞動部的協調下，勞資雙方展開4小時的閉門會議，傍晚6時終於達成協議，協議内容稍後將會宣布。長榮航空董事長林寶水表示，公司在這次的勞資爭議中聽到員工的聲音，會努力增加與員工的協商。工會早前曾號召約30多名空服員步行約27公里，前往總統府請願，展現會員爭取勞工權益的決心。

長榮航空指出，罷工事件落幕後，預計可在7月底前陸續恢復正常營運，8月會視組員調度及旅客需求做部分航班調整。

根據統計，長榮航空由空服員罷工至今已取消1440架次，影響近28萬人次旅客。若按照長榮航空已公布的取消班航，截至7月19日將取消2250個航班，影響將多達近41萬人次。

（聯合新聞/中央社）

其他報道：貝索斯麥肯齊離婚協議獲批 分身家後仍為全球首富

其他報道：美國指解放軍在南海試射導彈 中國︰例行軍演 不針對任何國家

其他報道：斯洛文尼亞豎梅拉尼婭雕像 被嘲似藍精靈

其他報道：美國南加州7.1級地震 25年來最強