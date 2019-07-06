【逃犯條例】人民日報︰英官員頻對香港事務說三道四　促停干涉內政 (10:47)

相關報道︰英外相籲港府從根本問題了解示威 拒排除對中國實施制裁

評論文章以〈某些人在香港問題上須擺正位置〉為題，稱香港一些「極端激進分子」以極端暴力方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，踐踏了香港法治，批評一些英國政客卻將港府有關機構依法處置肇事者「誣蔑為『鎮壓』，為違法分子撐腰」。

文章指出，香港事務純屬中國內政，指英方官員動輒拿《中英聯合聲明》說事，稱聲明中沒有任何條款允許英國對香港行使任何權利，也沒有賦予英國所謂「監督」「一國兩制」實施情况的權利。文章表示，英方某些人的無理言行對兩國互信和友好關係造成損傷，中方多次提出嚴正交涉。

文章稱，近年來，中英務實合作蓬勃開展，雙方走向互利共贏的良性發展軌道。英方不應忘記，相互尊重主權領土完整、互不干涉內政。文章又說，中方奉勸英方某些人避免損害大局、破壞合作。

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