與國台辦劉結一上海會晤　柯文哲fb直播角度如偷拍兩遭喝止 (22:34)

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劉柯會在下午1時許才確定於上海西郊賓館登場。在約10分鐘的公開會面中，劉結一表示，去年兩岸貿易額達2216億美元，同胞往來達900多萬人次，創造歷史新高，表現兩岸是一家人、一家人要幫一家人的深深感情，亦體現兩岸交流合作，符合兩岸同胞根本利益，一定會匯聚成愈來愈大的洪流；這種大勢是擋不住的，一定會推動兩岸關係持續走近、走實、走好。

柯文哲說，兩岸往來密切，也許政治上有隔閡，但有交流就有善意，有善意就可以促進交流，所以自己主張「五個互相」，就算沒真正解決問題，也能增加彼此的信任，現階段先從沒有爭議的部分做起。

由於劉柯會僅開放媒體拍攝5至10分鐘，事前柯文哲的幕僚表明，經國台辦同意，會全程直播會面，創下先例；但過程中，鏡頭卡在沙發之間、畫面歪斜，被網友稱是「偷拍視角」。拍攝者更遭到現場人員質問「誰說你可以拍的」、「不要拍了」，造成直播兩度中斷。

台北市官員表示，確實有和上海市台辦溝通，也獲得對方同意可以直播，但國台辦則稱並未同意，其間曾要求停止直播，後又接獲指示稱不要太高調就可以，所以拍攝角度較差。

（中時/NOWnews今日新聞）

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