廣州排查高空墜物隱患　提醒市民：有可能賠到傾家蕩產 (16:35)

廣州市周三（3日）發出的「通知」，要求各區住建部門、市物業管理行業協會、全市各物業服務企業有關方面，對公共和共用設施設備加強維修、保養及管理；建立和完善日常檢查巡查、維修養護、應急處置等規章制度；派人排查安全隱患，杜絕潛在危險，特別是戶外廣告牌等；發現安全隱患時，及時整改，暫時無法完成整改的要設立警示標識，設置圍蔽設施。及時告知業主整改有安全隱患的部位，並跟進整改情況。「通知」又稱，可加裝監控攝像頭等，將建築外牆納入監控範圍，有助鎖定高空墜物的具體位置和相關責任人。

內地近日發生多宗高空墜物事件，6月13日，深圳一名6歲男童與母親途經福田區京基御景華城小區3棟樓下，被飛墜的一扇玻璃窗擊中，延醫兩日後不治。同月22日，深圳一名36歲女子被墜下的杠鈴「鐵餅」擊中頭部。同月28日，廣州南沙區黃閣鎮麒麟新城一名老婦被高空墜下的螺絲砸中前額，血流披面。7月1日，深圳福田區萬科金色家園2棟11樓一個冷氣機墜落，幸未造成人員傷亡。

（南方網）

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