【逃犯條例】被英外交部召見　駐英大使劉曉明：香港已非英國殖民地 (22:06)

中國駐英使館今日（4日）表示，中國駐英國大使劉曉明應約會見英國外交部常務次官，雙方談及香港問題時，劉曉明指出，英方近期一再就香港問題發表不當言論，干涉香港事務，特別是在極端激進分子以極為暴力的方式衝擊香港立法會大樓後，英方還繼續說三道四，為暴力違法分子撐腰打氣，甚至試圖干擾香港法治，阻撓特區政府將肇事者繩之以法。中方對英方粗暴干涉香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對，已就此向英方多次提出嚴正交涉。
劉曉明強調，香港是中國的特別行政區，已不是英國殖民統治下的香港；香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。
劉曉明早前批評英國支持衝擊香港立法會的暴力行為，是選擇站在了錯誤一邊；並警告英方避免進一步干預香港事務，否則可能影響中英雙邊關係。英國外交部昨日（3日）召見劉曉明，批評其言論不能接受。
中國外交部發言人耿爽在今日（4日）例行記者會上回應劉曉明被召見一事，表示中國駐英大使已闡明中方的嚴正立場。
被問到英國繼外相侯俊偉後，首相文翠珊亦表示《中英聯合聲明》規定的香港高度自治及各項權利和自由應得到尊重，並已就香港問題向中方表達關切，耿爽回應說，中方對侯俊偉早前涉港錯誤言論的堅決回應，也同樣適用於英國政府其他官員的類似表態；英方某些人若執迷不悟，一錯再錯，「恐怕就要再說道說道了」。
（外交部/中國駐英使館）
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